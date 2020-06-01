В "Слуге народа" рассказали, кто станет новым министром культуры

Ранее в "Слуге народа" заявили о возможных кадровых решениях в правительстве на этой неделе.

Новым министром культуры станет нардеп Александр Ткаченко.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил его коллега по фракции «Слуга народа» Александр Качура.

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По словам депутата, фракция на заседании поддержала такое решение «практически единогласно».

«Новым министром культуры станет Александр Ткаченко. Фракция поддержала практически единогласно», – говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что не исключает новых кадровых решений в правительстве на этой неделе.

"На этой неделе могут быть и кадровые назначения. Собственно, сегодня мы должны обсудить кандидатуры на вакантные места в министерствах - Министерство культуры, Министерство образования, Министерство экологии и Министерство энергетики... Если фракция поддержит кандидатов, и будут соответствующие решения комитетов, то достоверно, что в зале также будут рассмотрены кадровые решения", - сказала Кравчук.

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