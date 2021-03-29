Из проекта постановления предлагается исключить поручение Государственному управлению делами предоставить парламенту информацию о размере вреда, причиненного зданию.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять за основу и в целом проект постановления «Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 года возле Офиса президента Украины» (№5295).

Как сообщается на сайте ВР, представлял проект постановления народный депутат от «Слуги народа» Александр Бакумов.

По его словам, авторы документа, «осуждая любые попытки подмены цивилизованного выявления несогласия с действиями власти насилием и надругательством над государственными символами, считают, что действия протестующих были направлены на «подрыв государственности» и парламент должен отреагировать на события возле ОП 20 марта.

Другой член Комитета, народный депутат от «СН» Владлен Неклюдов доложил предложение подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры о поддержке Комитетом проекта постановления с исключением пункта 2 о поручении Государственному управлению делами представить в Верховную Раду информацию о размере вреда, причиненного зданию Офиса президента.

Так, Комитет 16 голосами «за» при 2 - против и 3 воздержавшихся принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект постановления №5295 за основу и в целом с учетом предложения Комитета.

Протесты под ОП 20 марта: что известно

20 марта у здания Офиса президента на ул. Банковой в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Сергея Стерненко. Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Они пытались поджечь табличку «Президент Украины» на здании. Также активисты разбили стекло в дверях здания и бросали файеры и дымовые шашки во внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания.

Кроме того, участники акции разрисовали здание ОП красной краской.

В совершении хулиганских действий подозревают, в частности, лидера общественного движения «Защитим Протасов Яр» Романа Ратушного, лидера движения «Гонор» Сергея Филимонова, Владислава Гранецкого-Стафийчука (псевдо Влад Сорд), участника движения «Гонор» Алексея Белковского.

30 марта состоится внеочередное заседание парламента, на котором планируется рассмотреть проект постановления (№ 5295) об осуждении событий, произошедших возле ОП. Также народные депутаты заслушают информацию председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова, председателя Национальной полиции Игоря Клименко, а также исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачова относительно указанных событий.

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Автор: Татьяна Поляковская