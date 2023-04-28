Сейчас проект мемориала уже разрабатывается.

Президент Владимир Зеленский согласился с актуальностью создания в Киеве Национального Пантеона Героев Украины на территории парка Аскольдова Могила.

Как говорится в ответе, украинский лидер поручил премьер-министру Денису Шмыгалю обеспечить проработку петиции органами исполнительной власти совместно с Киевской городской военной администрацией.

"Поднятый в петиции вопрос считаю актуальным в контексте сохранения исторической памяти нашего народа, консолидации и сплочения украинского общества вокруг идеи отстаивания государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", – подчеркнул Зеленский.

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Он считает создание мемориального комплекса украинских героев одной из важных общенациональных задач, над реализацией которого уже ведется работа. В частности, уже создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по созданию Мемориала украинских героев и утвержден его персональный состав. Министерство культуры и Украинский институт национальной памяти прорабатывают проект концепции будущего мемориала.

"Учитывая изложенное мной принято решение направить петицию премьер-министру Д. Шмыгалю с просьбой поручить центральным органам исполнительной власти совместно с Киевской городской военной администрацией основательно проработать затронутый в ней вопрос, провести профессиональные и общественные консультации и в установленный срок аргументировано проинформировать автора петиции и Офис президента о результатах", – говорится в ответе Зеленского.

Другие петиции к Зеленскому

Недавно необходимые 25 тысяч голосов набрала петиция о " пожизненном заключении для депутатов и работников государственных структур за коррупцию во время военного положения".

Кроме того Зеленский ответил на электронную петицию о введении уроков полового воспитания в школе.

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