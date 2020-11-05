Рада приняла бюджет-2021 в первом чтении

"За" соответствующий проект проголосовали 275 депутатов.

Верховная рада приняла в первом чтении проект бюджета на 2021 год. "За" соответствующий проект №4000 проголосовали 275 депутатов. Против - 41. Читайте такжеВ "Голосе" заявили, что из-за "огромной дыры" в бюджете финансирование госпрограмм может быть приостановлено Госбюджет 2021 - что известно 14 сентября Кабмин утвердил проект госбюджета на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 6% ВВП. Доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1 триллион 71,1 миллиарда гривень, а расходы - 1 триллион 350 миллиардов гривень. При этом дефицит бюджета предполагается на уровне 270 миллиардов гривень.

Проект госбюджета также предусматривает 104 миллиарда гривень на выплату пособий, льгот и субсидий, а в целом социальные расходы составят 323 миллиарда гривень.

Заместитель председателя фракции "Голос" Железняк сообщил, что к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2021 год депутаты подали свыше 2,4 тысячи поправок. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Дмитрий Захаров

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