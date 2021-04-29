Предусматривалась возможность применения электрошокеров для задержания лиц, совершивших административное или уголовное правонарушение и оказывающих сопротивление.

Верховная Рада Украины не поддержала законопроект о дополнительных основаниях для применения полицией электрошокеров.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении проекта закона Украины "О внесении изменений в статью 45 закона Украины «О Национальной полиции" (регистрационный номер 4375) проголосовали лишь 126 народных депутатов при необходимом минимуме в 226.

Не поддержали депутаты и направление этого законопроекта на доработку в комитетах и ​​субъекту законодательной инициативы.

Законопроектом предусматривается возможность применения полицией электрошоковых устройств для задержания лица, которое совершило административное или уголовное правонарушение и оказывает при этом физическое противодействие полицейскому.

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Депутаты отмечали, что такие электрошокеры могли бы применяться на митингах, во время задержания за нарушение правил дорожного движения.

Также законопроектом предполагалось, что электрошокеры должны применяться для задержания лица, которое совершило тяжкое или особо тяжкое преступление и пытается скрыться; задержания лица, которое оказывает вооруженное сопротивление или пытается сбежать из-под стражи; задержания вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, несущих угрозу жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

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Автор: Надя Пришляк