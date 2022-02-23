В частности, для внеочередного заседания парламента не надо будет собирать 150 подписей.

Народные депутаты проголосовали за изменение работы Верховной Рады в условиях действия чрезвычайного или военного положения.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие постановления "Об организации работы Верховной Рады Украины в условиях действия чрезвычайного и/или военного положения" (№7105) проголосовали 342 народных депутата Украины.

Постановлением, внесенным главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, предусмотрено, что в те недели, когда ВР не работает в пленарном режиме, пленарные заседания проводятся по предложению Согласительного совета депутатских фракций, групп. В обычных условиях для созыва внеочередного заседания необходимо собрать подписи 150 нардепов или его должен инициировать президент.

Заседание Согласительного совета созывается председателем ВР, первым заместителем или заместителем председателя ВР, который выполняет его обязанности при необходимости. Заседания комитетов созываются председателями или по инициативе большинства членов соответствующих комитетов и проводятся безотлагательно для обеспечения рассмотрения вопросов повестки дня пленарных заседаний ВРУ.

Чрезвычайное положение в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 23 февраля Совет национальной безопасности и обороны поддержал введение чрезвычайного положения на территории Украины. Теперь решение за Верховной Радой.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в разных регионах ограничения в связи с чрезвычайным положением могут отличаться. В частности, могут усилить охрану общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и народного хозяйства, ограничить движение транспорта, проверять документы.

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