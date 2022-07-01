"За" проголосували 250 депутатов.

Верховная Рада Украины назначила нового омбудсмена, соответствующую должность занял Дмитрий Лубинец.

Об этом в Telegram по результатам сегодняшнего заседания Верховной Рады сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"После часового обсуждения Дмитрия Лубинца поддержали на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. "За" – 250 голосов", – отметил он.

Железняк также обнародовал результаты голосования по фракциям: от "Слуги народа" решение поддержал 181 депутат, "ЕС" – 0, "Батькивщина" – 10, "Платформа за жизнь и мир" – 14, "За майбутнє" - 9, "Голос" – 8, "Доверие" – 12, "Восстановление Украины" – 3. Также решение поддержали 13 внефракционных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 31 мая парламент принял решение об увольнении Людмилы Денисовой с должности уполномоченного ВР по правам человека.

21 июня председатель ВР Руслан Стефанчук сообщил, что предлагает кандидатуру народного депутата Лубинца на должность омбудсмена. Лубинец входит в группу "Партія "За майбутнє" и является председателем Комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

В парламент он избирался в 2019 году как беспартийный самовыдвиженец по округу №60 (Донецкая область).

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