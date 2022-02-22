Также, в частности, будет рассматриваться законопроект о лекарственных средствах.

Сегодня Верховная Рада Украины будет рассматривать законопроект о право на гражданское огнестрельное оружие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания парламента.

Также рассмотреть сегодня предполагается, в частности, законопроект о лекарственных средствах и законопроект по вопросам управления имуществом для нужд Вооруженных сил Украины.

В то же время член Регламентного комитета ВР, народный депутат от "Слуги народа" Павел Фролов в своем Telegram-канале сообщил, что подписанная накануне вечером повестка дня будет дополнена решениями парламента в ответ на "вчерашние действия президента РФ по Донбассу".

Законопроект об обороте оружия для гражданских

4 марта 2021 года Верховная Рада отклонила проект закона Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к ней (№4335) и альтернативный к нему.

Законопроектом №4335 предлагалось установить такие категории гражданского огнестрельного оружия: А - автоматическое огнестрельное оружие; В - гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое); С - огнестрельное оружие; D - длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие; Е - длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

По аналогии с удостоверением водителя, предлагалось ввести удостоверение владельца оружия, в котором указываются категории оружия, которое может приобрести владелец такого удостоверения.

Право на получение удостоверения имели бы дееспособные граждане Украины, которые не имеют медицинских противопоказаний, судимости, не привлекались к административной ответственности в течение последнего года.

Также предлагалось ввести Единый государственный реестр гражданской оружия, обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия и курсы по обращению с оружием.

17 февраля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что парламент рассмотрит законопроект об оружии. При этом министр обороны Украины Алексей Резников выступает за скорейшее принятие закона об обороте оружия для гражданских.

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