На сегодня порядок приобретения и владения огнестрельного и другого оружия для частного использования регулируется ведомственными инструкциями Министерства внутренних дел.

Министр обороны Украины Алексей Резников выступает за скорейшее принятие закона об обороте оружия для гражданских.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Резников заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Отвечая на вопрос, как он относится к легализации оружия для гражданских, министр сказал, что поддерживает ее: "Это надо сделать, потому что в Украине нет закона, который регулирует в принципе оборот оружия. У нас только ведомственными актами это регулируют. Поэтому я очень искренне верю, что парламент наконец примет закон, которым все будет нормировано на уровне закона".

Напомним, что на сегодня порядок приобретения и владения огнестрельным и другим оружием для частного использования регулируется ведомственными инструкциями Министерства внутренних дел. В то же время Уголовный кодекс Украины содержит норму, согласно которой ответственность за незаконное владение, приобретение, использование огнестрельного оружия предусмотрена в соответствии с законом, которого по сути на сегодня не существует. Также учитывая различную судебную практику назначения наказания за нелегальное использование, продажу, изготовление, владение оружием Верховный Суд постановил решение, что слово закон надо понимать в широком смысле - сюда входят также и подзаконные акты Министерства внутренних дел.

Законопроект об обороте оружия для гражданских

17 февраля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на следующей неделе парламент рассмотрит законопроект об оружии.

4 марта 2021 года Верховная Рада отклонила проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к ней (№4335) и альтернативный к нему.

Законопроектом №4335 предлагалось установить такие категории гражданского огнестрельного оружия: А - автоматическое огнестрельное оружие; В - гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое); С - огнестрельное оружие; D - длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие; Е - длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

По аналогии с удостоверением водителя, предлагалось ввести удостоверение владельца оружия, в котором указываются категории оружия, которое может приобрести владелец такого удостоверения.

Право на получение удостоверения имели бы дееспособные граждане Украины, которые не имеют медицинских противопоказаний, судимости, не привлекались к административной ответственности в течение последнего года.

Также предлагалось ввести Единый государственный реестр гражданского оружия, обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия, и курсы по обращению с оружием.

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