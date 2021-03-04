Законопроектом предлагали ввести удостоверение владельца оружия и Единый государственный реестр гражданского оружия.

Верховная Рада Украины отклонила проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (№4335).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта в первом чтении проголосовали лишь 88 народных депутатов из 356, зарегистрированных в сессионном зале.

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Также депутаты не поддержали предложения направить законопроект в профильный комитет для подготовки на повторное первое чтение, а также направить его субъекту права законодательной инициативы на доработку.

Кроме того, парламентарии не поддержали альтернативный ему законопроект о гражданском оружии и боеприпасах(№4335-1): ни в первом чтении, ни направления его на доработку.

Также ВР отклонила проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины для реализации положений закона "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" (№4336).

Им предлагалось установить такие категории гражданского огнестрельного оружия: А - автоматическое огнестрельное оружие; В - гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое); С - короткоствольное огнестрельное оружие; D - длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие; Е - длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

По аналогии с удостоверением водителя, предлагалось ввести удостоверение владельца оружия, в котором указываются категории оружия, которое может приобрести владелец такого удостоверения, а также техпаспорт оружия.

Право на получение удостоверения имеют дееспособные граждане Украины, не имеющие медицинских противопоказаний, судимости, которые не привлекались к административной ответственности в течение последнего года.

Также предлагалось ввести Единый государственный реестр гражданского оружия, обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия и курсы по обращению с оружием.

Легализация оружия в Украине

В парламенте были зарегистрированы два законопроекта о легализации оружия и боеприпасов.

20 января Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (№4335).

1 марта председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко из-за выявленых нарушений расформировал подразделение контроля за оборотом оружия.

Более полугода работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции проводили мероприятия по проверке работы подразделений контроля за оборотом оружия и выявили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия. Имеется информация о более 2 тыс. случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, с использованием поддельных документов. Разоблачены 9 сотрудников полиции, которые организовали и участвовали в коррупционной схеме. Среди них - чиновники Центрального аппарата Нацполиции и работники в регионах.

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Автор: Татьяна Поляковская