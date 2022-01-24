Рабинович верит в заверения России, что она не собирается нападать на Украину.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук ответил сопредседателю фракции политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" (ОПЗЖ) Вадиму Рабиновичу на предложения группе депутатов полететь в Россию на переговоры.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента Рабинович, обращаясь к коллегам и председателю ВР Стефанчуку, сказал: "Если есть у вас совесть, если у вас есть ответственность перед страной, то давайте сейчас сядем в самолет, встретимся с российскими депутатами, обсудим вопрос, а потом вернемся в Украину и расскажем народу, есть опасность вторжения в Украину...".

Рабинович отметил, что если депутаты на такое не соглашаются, то они не хотят мира, а хотят "сеять панику и продолжать истерию".

Рабинович убежден, что ни о каком нападении России речь не идет, а нагнетание ситуации происходит для того, чтобы люди не думали о повышении тарифов и о провале экономики.

Стефанчук, улыбаясь, ответил на предложение Рабиновича полететь в Москву на переговоры: "Очень интересное предложение, но я под санкциями России".

Он отметил, что в такой ситуации такие "встречи вряд ли допустимы и логичны".

Читайте также Порошенко отличился эпичной оговоркой в Раде (видео) Возможное вторжение РФ в Украину

Осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с Украиной.

Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения альянса на восток.

В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".

22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.

23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.

Следом за США работников своего посольства отзывает и Великобритания из-за возможного вторжения РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: