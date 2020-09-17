По словам Вадима Рабиновича, "весь бюджет – это затраты на президентскую вертикаль, силовые органы и генеральную прокуратуру".

«Мы ознакомились с проектом бюджета, который в Раду внесла «банда Шмыгаля». В нем сказано, что народ будет продолжать погибать с голоду, а на содержание президента вместо 1 млрд выделено 1,36 млрд. Я прочитал и не поверил себе!» – признался парламентарий перед началом пленарного заседания в четверг, 17 сентября.

По словам Вадима Рабиновича, «весь бюджет – это затраты на президентскую вертикаль, силовые органы и генеральную прокуратуру, а остальной народ должен, мягко говоря, дохнуть с голоду».

При этом политик обратил внимание на важный факт: «Премьер-министр Денис Шмыгаль – незаконный премьер, поскольку Верховная Рада не утвердила программу возглавляемого им правительства! Нужно понимать, что Шмыгаль – «ноль», а реально Кабмином управляет Президент Украины Владимир Зеленский».

«Нынешний премьер-министр, очевидно, просто устраивает власть, потому что он ничего из себя не представляет. Шмыгаль не разбирается в экономике, не понимает, что делает. Власть, похоже, на допинге хихикает, а мы слушаем их выступления. Люди, который не понимают в экономике, не могут подать нормальный бюджет», – уверен Вадим Рабинович.

Сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа – За життя» и его коллег возмущает и тот факт, что «такого наглого отношения к гражданам еще не было за всю историю».

«Такого тотального обмана и невыполнения программы «зеленых» мы не ждали, но «зеленые кнопочки» они такие… «имеют право на ошибку», как говорится! И мы – «Оппозиционная платформа – За життя» – выводы сделали, делайте и вы, украинцы!» – призвал Вадим Рабинович.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН