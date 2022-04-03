Глава МИД требует ввести эмбарго на российскую нефть, газ и уголь, а также отключить другие российские банки от международной платежной системы SWIFT.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что сейчас пятый пакет санкций Европейского Союза, который скоро введут, является слабым и не соответствует российским преступлениям в Украине.

Об этом глава МИД сказал в видеообращении в микроблоге Twitter.

"В последние недели вы возможно заметили, что Европейский Союз до сих пор пытается с трудом одобрить пятый пакет санкций. Я знаю, что этот пакет появится, но я хочу отправить четкий сигнал. Я делаю это через официальные каналы, но я также хочу сделать это публично. Пятый пакет, которым он является сейчас, является неподходящим для ответа на российское преступление и российскую агрессию", - подчеркнул Кулеба.

Министр заявил, что знает, какие санкции предусматривает этот пятый пакет.

"И если мы увидим одобрение этого пакета таким, какой он есть сейчас, то мы должны будем публично выйти и сделать объективную, беспристрастную оценку неадекватности реакции на ситуацию на месте", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД отметил, что санкции ЕС должны быть усилены.

"Пятый пакет должен включать новые российские банки, отсоединенные от SWIFT, меры по применению эмбарго на российскую нефть, газ и уголь, а также закрытие портов ЕС для российских судов и товаров", - заявил Кулеба.

Также он высказал аналогичное требование к министрам иностранных дел стран "Большой семерки", которые встретятся на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, скоро будет введен пятый санкционный пакет ЕС в отношении России, который устранит пробелы и лазейки для избежания санкций.

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