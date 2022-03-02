Премьер-министр Британии подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать Украину.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что действия президента России Владимира Путина в Украине квалифицируются как военное преступление.

Джонсон в парламенте заявил, что войска Путина бомлять мирных жителей Украины и о том, что президент РФ "серьезно просчитался" с ответом Украины на вторжение, передает CNN.

По его словам, то что уже сейчас видно из действий режима Путина - бомбардировки гражданских лиц - "полностью квалифицируется как военное преступление".

"В своем отвратительном нападении на суверенную страну он недооценил чрезвычайную стойкость украинского народа, а также единство и решимость свободного мира в его противостоянии варварству. Если Путин удвоит свои действия, то и мы удвоим, еще больше усиливая экономическое давление и поддерживая Украину финансами, оружием и гуманитарной помощью", - добавил Джонсон.

Он заверил, что Великобритания "продолжит затягивать петлю вокруг режима Путина".

"Путин должен потерпеть неудачу в своей авантюре и я не сомневаюсь, что он потерпит неудачу, а мы добьемся успеха в защите Украины", - сказал Джонсон.

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