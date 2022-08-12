СДПГ начала процесс исключения Шредера из своих рядов.

Заявление экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о готовности Путина к переговорам с Украиной возмутило многих немцев.

Об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Укринформу".

"СДПГ начала процесс исключения Шредера из своих рядов, они еще не успели этого сделать, но это не конец этой истории. Шредер так явно работает на зарплате у Путина, что чем больше он говорит, тем меньше люди понимают, зачем он это делает, потому что нам действительно за это стыдно", - подчеркнула дипломат.

По ее словам, письма немецких "интеллектуалов", где последние предлагали склонить Украину к капитуляции, являются позицией немецкого меньшинства.

"Это не изменит общей позиции нашего общества, которое действительно показало, насколько оно стремилось помочь Украине. Также неизменны убеждения нашего правительства, которое, в отличие от других европейских правительств, очень устойчиво и имеет значительное большинство в парламенте. Так что я не вижу возможности изменения нашей позиции", - подытожила Фельдгузен.

Как ранее сообщал УНИАН, Шредер поддерживает Россия и заявлял, что не считает нужным отказываться от общения с Путиным.

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