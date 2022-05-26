Экс-депутат считает, что Путин давно привык работать с людьми, которые постоянно допускают ошибки.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины и попыток взять Киев за три дня, сейчас планы оккупантов свелись к минимальной цели — захватить всю Донецкую и Луганскую области.

Об этом в интервью НВ заявил экс-депутат Госдумы РФ, а ныне – украинский бизнесмен Илья Пономарев.

Говоря о том, как смена военных планов сказалась на настроении Путина, Пономарев отметил: "Как он настроен — сложно сказать. Мне кажется, что он никаким образом не может принять: "что-то идет не так". С другой стороны, вряд ли он понимает, насколько все идет не так".

Экс-депутат также напомнил, что Путин давно привык работать с людьми, которые постоянно допускают ошибки.

"Он привык к тому, что работает с идиотами, которые все время косячат. Он про это часто говорит: мол, ни на кого нельзя положиться. Поэтому, я думаю, для него это плохое положение с армией не является большим сюрпризом. Вопрос: понимает ли он, насколько далеко зашла ситуация?", - отметил Пономарев.

Война в Украине: данные по состоянию на 26 мая

Враг продолжает наступать на востоке. В настоящее время российские оккупанты сосредоточили усилия на захвате Донецкой и Луганской областей. С этой целью противник стянул дополнительные силы к районам вблизи Северодонецка и Лисичанска, также ВС РФ пытается взять под полный контроль Лиман.

По мнению экспертов американского Института изучения войны, в ближайшие дни оккупанты ускорят битву за Северодонецк. Противник определил приоритетное продвижение на восток и запад от Попасной, чтобы перерезать украинские наземные линии коммуникации к северо-западу от Северодонецка и завершить окружение Луганской области.

Кроме того, российские войска делают попытки возобновить наступление на Славянск, улучшая тактическое положение в районе Изюма Харьковской области.

К острову Змеиный в Черном море ВС России пригнали захваченный катер ВМС Украины. По данным военных, рашисты планируют провокации.

Россия продолжает блокировать морские порты и вывозит украденное украинское зерно. Кремль угрожает Западу продовольственным кризисом в обмен на снятие санкций.

Также 26 мая пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о том, что Москва ждет от Киева принятия оккупации территории. Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что Украина не согласна уступать России свою территорию.

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