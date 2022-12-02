Песков заявил, что "поиск почвы для взаимного обсуждения" осложняет то, что Штаты не признают аннексированные Россией территории Украины.

В Кремле отреагировали на заявление президента США Джо Байдена о готовности к переговорам с российским президентом Путиным.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что отказ Штатов признать аннексированные территории "осложняет поиск почвы для взаимного обсуждения".

"Вы отрывочно процитировали Джо Байдена. Оно включало еще несколько предложений. Он сказал, что первое - Путин должен уйти из Украины. Он считает, что это и должно быть демонстрацией того, что Путин готов к переговорам. США по-прежнему не признают новые территории в составе РФ, и это осложняет поиск почвы для взаимного обсуждения", - сказал он.

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По словам Пескова, Путин "был и остается открытым для переговоров с целью обеспечения интересов РФ".

"Именно президент РФ еще до начала СВО попытался инициировать переговоры на основе подготовленны проектов текстом и с США, и с НАТО, и с ОБСЕ. Взаимности эта инициатива не получила", - заявил спикер Кремля.

Заявление Байдена о готовности к переговорам

Как сообщал УНИАН, ранее президента США Джо Байден сказал, что готов сесть за стол переговоров с Путиным в консультации с Францией и НАТО, чтобы узнать "чего он хочет и что у него на уме".

Он отметил, что разговор может состояться, если российский диктатор "продемонстрирует заинтересованность в завершении начатой им войны против Украины".

Как известно, Россия систематически проводит массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины.

Недавно в Кремле назвали отсутствие света и тепла в домах украинцев "последствиями действий киевских властей", которые отказываются от переговоров и не хотят "решать проблему".

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