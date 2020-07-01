У Зеленского инициируют уголовную ответственность за публикацию тайных разговоров чиновников

По мнению главы Офиса президента, обнародование таких разговоров несет угрозу национальной безопасности.

Глава Офиса президента Андрей Ермак инициирует уголовную ответственность за публикацию тайно записанных разговоров чиновников.

Читайте также"Пленки Ермака" назвали спецоперацией по срыву мирного процесса на Донбассе (видео)Об этом он рассказал The Washington Post.

По мнению Ермака, обнародование таких разговоров несет угрозу национальной безопасности.

«Это ненормально, когда кто-то записывает главу государства. И не важно, является ли это незаконным действием гражданина Украины из-за каких-то внутренних мотивов, или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы», – сказал он.

Отмечается, что такой шаг мог бы защитить президента Владимира Зеленского и его команду от последствий подобных утечек.

В то же время такая мера может вызвать недовольство среди журналистов и антикоррупционных активистов, которые в случае принятия соответствующего закона не смогут публиковать записи с доказательствами коррупции среди чиновников.

Ранее УНИАН писал, как президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с помощью обнародованных пленок с братом руководителя президентского Офиса Андрея Ермака Дениса его пытались шантажировать.

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