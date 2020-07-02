Уголовная ответственность за публикацию прослушек чиновников: Ермак рассказал детали идеи

В ОП отмечают, что предложенная инициатива не будет касаться публикации аудиозаписей разговоров, которые свидетельствуют о совершении преступления.

Украинское законодательство должно обеспечить защиту иностранным партнерам от незаконного прослушивания их разговоров с украинскими топ-чиновниками.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил в комментарии изданию Новое время.

"Думаю, все понимают, что такая публикация [разговоров] может нанести ущерб национальным интересам Украины и ухудшить отношения нашей страны с другими государствами. Любые иностранные партнеры Украины должны быть уверены, что ничего из их разговоров с украинскими лидерами не будет опубликовано", - рассказал Ермак.

Ермак уточнил, что пока наработок нет, есть только идея. Перед написанием проекта закона в окружении президента Владимира Зеленского намерены проконсультироваться с экспертами.

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"Цель этой инициативы - убрать токсичность с имиджа Украины, перестать ассоциироваться с пленками и скандалами. И здесь неважно, публикуются записи для достижения внутренних украинских политических целей или геополитических результатов. В любом случае, есть большая угроза для интересов нашей страны", - уточнил глава ОП.

Он добавил, что предложенная инициатива не будет касаться публикации аудиозаписей разговоров, которые свидетельствуют о преступлении высшими должностными лицами Украины, в частности коррупционных.

Также она не будет распространяться на работу журналистов и не будет представлять угрозы для свободы слова.

Как сообщал УНИАН, глава Офиса президента Андрей Ермак инициирует уголовную ответственность за публикацию тайно записанных разговоров чиновников.

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