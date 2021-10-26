25 октября под зданием оккупационного "Крымского гарнизонного военного суда" "силовики" незаконно задержали 21 крымчанина, которые собрались на открытое судебное заседание, чтобы поддержать фигурантов красногвардейской группы "дела Хизб ут-Тахрир".

Прокуратура Крыма начала уголовное производство по факту незаконного ареста 21 активиста в оккупированном Симферополе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя, производство открыто по ч. 2 ст. 146 УК Украины.

Напоминается, что 25 октября в городе Симферополе под зданием оккупационного "Крымского гарнизонного военного суда" "силовики" незаконно задержали 21 крымчанина, которые собрались на открытое судебное заседание, чтобы поддержать фигурантов красногвардейской группы "дела Хизб ут-Тахрир".

"На 8 году оккупации полуострова такие задержания со стороны оккупационных властей РФ приобрели системный характер и служат инструментом запугивания жителей полуострова", - отметили в прокуратуре.

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Рустема Эмирусеинова, Эскендера Абдулганиева и Арсена Абхаирова задержали 14 февраля 2019 года в Красногвардейском районе оккупированного Крыма. Их обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которая в РФ названа террористической и запрещена, но не запрещена на территории Украины.

3 ноября 2020 года Южный окружной военный суд РФ в Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам красногвардейской группы "дела Хизб ут-Тахрир": Рустему Эмирусеинову - 17 лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а последующих - в колонии строгого режима, Арсену Абхаирову - 13 лет с отбыванием первых двух лет в тюрьме, Эскендеру Абдулганиеву - 12 лет с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

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Автор: Антонина Доломанжи