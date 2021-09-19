405 граждан Украины находятся в местах лишения свободы в России и на оккупированных украинских территориях

Россия применяет новый способ для блокировки обмена удерживаемыми лицами.

Об этом заявил в интервью Радио Свобода представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Сначала они хотели, чтобы мы процессуально очистили людей, которых уже отдали им. Они блокировали последующие обмены, требуя от нас процессуальной очистки... Сейчас они придумали новую возможность блокировки обмена. Это то, что они присылают Маю Пирогову на гуманитарную подгруппу. Мы не ведем переговоры с террористкой Маей Пироговой, при ее участии. Они специально ее присылают, для того, чтобы заблокировать работу подгруппы", – сказал Гармаш.

Читайте такжеРейд незаконных обысков и задержание крымских татар в оккупированном Крыму: в МИД выразили протестВ июне омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что 405 граждан Украины находятся в местах лишения свободы в России и на оккупированных украинских территориях. В частности, по ее данным, Россия преследует по политическим мотивам 93 крымских татар.

Как ранее сообщал УНИАН, женщины, которых удерживали в плену на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заявляют, что полиция и Служба безопасности Украины не спешат расследовать совершенные против них преступления.

Автор: Светлана Закелова