Генсек сообщил о готовности провести заседание совета Россия-НАТО.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг считает, что продление военных учений России и Беларуси подтверждает подготовку РФ к вторжению в Украину.

Об этом он рассказал в эфире канала CBS.

"На прошлой неделе Россия фактически заявила, что отступит, но сейчас стягивает больше войск к границе с Украиной", - сказал он.

Столтенберг напомнил, что военные учения Беларуси и России должны были завершится 20 февраля, однако их продлили.

Читайте такжеКулеба объяснил цель созыва консультаций стран-подписантов Будапештского меморандума"Все это вписывается в картину того, что Россия готовится к вторжению в Украину", - отметил он.

Также генсек сообщил о готовности провести заседание совета Россия-НАТО.

"Самое главное – предотвратить новое вооруженное нападение на Украину. Поэтому мы поддерживаем все усилия союзников по НАТО найти политическое решение", - подчеркнул он.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Российской Федерации Владимир Путин решили продолжить совместные военные учения "из-за военной активности у границ и обострения на Донбассе".

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