Генеральный секретарь Альянса призвал Россию отвести войска от границ Украины.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что еще не поздно, чтобы Россия отошла от края пропасти и прекратила подготовку к войне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что сегодня наступили "опасные дни для Европы".

"Россия разместила войска в Украине и вблизи ее границ - это самое большое военное наращивание со времен холодной войны. Мы не знаем, что произойдет, но риск возникновения конфликта реальный", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что страны-члены НАТО продолжают прилагать решительные дипломатические усилия для поиска политического решения.

"Однако, несмотря на утверждения Москвы, мы пока не видели никаких признаков отвода или деэскалации. Зато продолжается увеличение количества российских войск. Мы продолжаем очень внимательно отслеживать ситуацию. Мы призываем Россию сделать то, о чем она заявляет, и отвести свои войска от границ Украины. Это будет первый важный шаг на пути к мирному решению", - подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что "еще не поздно, чтобы Россия изменила этот курс, отошла от края пропасти, и прекратила подготовку к войне, и начала работать ради мирного решения".

По его словам, Альянс готов взаимодействовать в рамках содержательного диалога с Москвой, чтобы предпринять обоюдные шаги, которые смогут улучшить безопасность всех стран Европы, включая Россию.

Обострение на Донбассе

18 февраля главари подконтрольных Кремлю террористов "ЛДНР" заявили о немедленную эвакуацию женщин и детей из ОРДЛО в Россию. После чего следовала череда взрывов на неподконтрольной Украине территории.

Как выяснила общественность, видеоролики террористов Пасечника и Пушилина были записаны за несколько дней до эскалации на востоке.

Вечером того же дня американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме с обновленными разведданными о передвижении войск РФ, заявил, что уверен в том, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину в ближайшие дни или недели.

Эскалация на Донбассе произошла на фоне роста угрозы вторжения с участием почти 200 тысяч военных РФ, сосредоточенных вокруг Украины.

Во вчерашних провокациях боевики обвинили Вооруженные силы. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не верить российским наемникам и в очередной раз подчеркнул, что Украина не собирается наступать на оккупированные территории.

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