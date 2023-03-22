Одиозная Диана Шошоакэ требует расторгнуть договор с Киевом от 1997 года.

Одиозная румынская сенатор Диана Шошоакэ, которая известна своими связями с Кремлем, захотела аннексировать часть территории Украины. Она внесла в парламент Румынии законопроект, предусматривающий расторжение договора между Бухарестом и Киевом от 1997 года.

По информации румынского издания HotNews, 20 марта в парламент поступил проект закона "Об изменении закона 129/1997 о ратификации Договора об отношениях добрососедства и сотрудничества между Румынией и Украиной".

Документ предусматривает разрыв договор с Украиной в 2027 году "с соблюдением срока уведомления по крайней мере год до истечения срока действия", в результате чего "Румыния аннексирует исторические территории, которые ей принадлежали, соответственно, Северную Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный".

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"Этим законом мы хотим вернуть культурную идентичность, традиции, обычаи и религию румынскому населению, численность которого оценивается примерно в один миллион, включая смешанные семьи", - заявила пророссийский политик.

Кроме того, она указала, что в Украине этнические румыны не учатся на родном языке, а также не представлены в Верховной Раде.

Позиция Румынии по войне в Украине - что известно

Официальный Бухарест выразил поддержку Украине в войне с Российской Федерацией. Так, в начале марта 2023 года в Офисе президента сообщили, что страны Балтии, Польша, Румыния и Словакия подписали соглашение о создании специального центра по агрессии России.

Кроме того, 10 февраля РФ снова ударила ракетами по Украине - 29 зенитных управляемых ракет С-300 и 71 крылатая ракета воздушного и морского базирования. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российские ракеты попали в Молдову, далее пересекли воздушное пространство Румынии, которая является страной НАТО, но в Бухаресте отрицали инфомацию о заходе на их территорию российских ракет.

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