Международное сообщество опасается, чтобы Россия не привлекла сосредоточенные вокруг Украины войска к вторжению.

Премьер Британии Борис Джонсон записал короткий ролик из Киева, где 1 февраля состоялась встреча главы британского правительства с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Видео появилось на странице политика в Twitter 2 февраля.

В течение 1,3 минуты Джонсон рассказывает британцам об угрозе полномасштабного нападения России на Украину и шагах правительства Британии по сдерживанию действий Кремля.

"Границам Украины угрожают около 125 000 российских военных, и существует вполне реальная перспектива скорого и внезапного нападения, вторжения на еще большую украинскую территорию, чем это произошло в 2014 году", - подчеркнул политик.

Джонсон подчеркнул, что очень важно, чтобы Путин не совершил сейчас катастрофической ошибки.

"Конечно, мы работаем вместе с нашими друзьями и партнерами, чтобы обеспечить очень, очень мощный пакет экономических санкций, которые будут введены сразу, как только сапог первого российского солдата ступит на очередную часть суверенной территории Украины", - сказал глава правительства Британии.

Джонсон отметил, что Лондон продолжает надеяться на дипломатическое урегулирование кризиса на российско-украинском пограничье, выразив поддержку украинскому народу, независимости и территориальной целостности Украины.

1 февраля премьер Британии посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили ситуацию безопасности в Украине и вокруг нее.

В разговоре с британским политиком Зеленский обратил внимание на, в частности, "нормандскую" площадку встречи с Путиным и "спорах" вокруг Минских соглашений.

Джонсон, в свою очередь, подчеркнул будущее экономическое сотрудничество с Украиной и военную помощь, которую Европа совместными усилиями оказывает украинской армии. Также премьер Британии рассказал о санкциях против России в случае ее нападения на Украину.

Британия уже отправила Украине партию легкого противотанкового оружия и инструкторов.

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