При этом сообщается, что посольство в Киеве продолжает выполнять свои функции.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о решении сократить штат российского посольства в Киеве.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

"Приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений в Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций", - сказала Захарова.

Вместе с тем УНИАН не удалось получить комментарий в посольстве РФ, поскольку на телефонные звонки там не отвечают.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможное вторжение российских военных в Украину может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных ударов.

11 февраля ряд стран, среди которых США, призвали своих граждан покинуть территорию Украины из-за угрозы вторжения российских войск.

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