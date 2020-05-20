О переговорах с Путиным и втором сроке: главные заявления Зеленского на пресс-конференции

Ровно год назад Владимир Зеленский принял присягу президента Украины.

Президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, приуроченную к годовщине своей инаугурации.

УНИАН собрал основные тезисы, озвученные главой государства. Полную запись и текстовую трансляцию пресс-конференции можно посмотреть здесь.

О пандемии коронавируса в Украине

Читайте такжеЗеленский о "пленках Ермака": я знаю, кто хотел меня шантажировать этими записями«Я думаю, за месяц мы сможем выйти из всех этапов коронавируса, если не будет второй волны. Потому что первую волну мы прошли. Я в этом уверен».

О надбавках медикам

«Как я и обещал, во всех областях всем медицинским работникам, которые борются с COVID-19, будет обеспечена зарплата в размере трех зарплат, 300%».

О Донбассе

«Я даю себе еще несколько месяцев, чтобы все-таки дожать, и чтобы мы нашли этот дипломатический выход из ситуации согласно Минским договоренностям… Я не хотел бы применять и план «В», и план «С», хотя они есть. Но может так случиться, что не сработает первый план».

О переговорах с Путиным

«Общество по-разному оценивает прямые переговоры президента Зеленского и президента Путина. Но я уверен, что мы должны это делать, не снимая «Минск», а параллельно это делать отдельным треком… Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять только тогда, когда ты один на один. Есть некоторые ответы, как ты можешь и хочешь, и желательно их услышать, когда ты один на один, чтобы сделать стопроцентные выводы и идти по другому плану, по плану «В».

Об отличии от Порошенко

«Я всем отличаюсь от Порошенко – и физиологически, и как президент. Я честный, порядочный человек, который действительно болеет этой страной. Я, действительно, может, не так хорошо общаюсь на украинском языке, как президент Порошенко. Так и есть. Но я такой, как я есть. Я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, украинский язык, уважаю каждого, и именно так я работаю».

О государственном языке

«Я уверен, что в целом вопрос языка в Украине вообще не стоит. Он очень искусственный, этот вопрос... Справедливость должна быть для всех – как и для украиноязычных, так и для многих других меньшинств... Такая у нас страна, столько границ, такая история сложная. Мы должны защищать и права, и возможности каждого меньшинства знать свой родной язык, но они должны, ну хотелось бы, и я считаю, что они должны знать украинский язык. И это нормально».

О втором президентском сроке

«Я думаю, что любой президент, который имеет 10, 15 или 16 процентов в начале любой кампании предвыборной, если он именно такой процент, не имеет права идти в президенты. Потому что это значит одно – общество не поддерживает. Я иду на один срок, как говорил, я вижу, что работа сложная, никто спасибо не скажет. Но если будет большая поддержка народа Украины, я смогу об этом думать (баллотироваться). Буду думать».

О критике в СМИ

«К критике отношусь плохо, все продолжается, и я не меняюсь. Но спокойнее. К критике того, что я делаю, я привык. Все нормально. К критике со всех каналов я тоже привык, то есть можно уже всем расслабиться и не стараться, я уже спокойно это воспринимаю… Но хочу попросить, чтобы не трогали моих детей и мою жену, они не имеют к этому отношения».

Об уровне заработных плат в Украине

«Мне кажется, что всех людей, которые будут получать где-то 5-6 тысяч гривен, в ЮНИСЕФ считают бедными. Да, действительно, это очень маленькая зарплата по сравнению с европейскими или американскими стандартами. Я понимаю, что у них 250 долларов – мизерная зарплата. У нас это тоже маленькая зарплата, но у нас это не бедность все-таки».

О приватизации

«Что касается большой и средней приватизации. Все готово. Все будет проводиться после COVID-19. Первый объект, отель «Днипро», готов. Как мы и обещали, мы начали с Государственного управления делами. Все объекты, которые мы можем передать, мы уже передали, очистили от разных судебных дел. Отель «Днипро», я думаю, будет пилотным проектом. Все другие отели, которые есть на балансе ГУДа, также будет переданы, и будет приватизация».

О деле Шеремета

«Сейчас это дело ведет и отвечает за него министр внутренних дел Арсен Аваков, он это знает. Это, действительно, его дело. И он ответственен за результат этого дела. Если докажет следствие, а потом суд, эти люди – убийцы, то они сядут в тюрьму, а если нет, то будут нести ответственность те люди, которые довели это дело до суда и обвинили невинных людей».

О деле Гандзюк

«Есть, к сожалению, несколько трагических дел в нашей стране. По поводу того, кто убил Екатерину Гандзюк. При моей каденции люди, которые убили, посажены. Есть вопрос – кто заказал? У нас есть ответы. Мы знаем, кто заказал. И сейчас это дело уже полностью передано в суд. И суд, я уверен, даст справедливый приговор, и заказчики, а не заказчик, а заказчики сядут за решетку. Последний шаг остался – это суд. Суд должен быть независимым и вынести независимый приговор. Давить на суд не можем, но будем делать все, чтобы все было справедливо, и эти люди обязательно сядут в тюрьму».

О роспуске парламента

Читайте такжеЗеленский уверяет, что вопросу Крыма постоянно уделяется внимание государства«Собираюсь ли я распустить парламент? Пока партия «Слуга народа» будет голосовать за все важные законопроекты для страны... пока они будут голосовать – я буду поддерживать партию «Слуга народа»… Как только они не будут голосовать, не захотят, если они будут лоббировать интересы, не дай Бог, той или иной коммерческой группы влияния на политикум Украины – в тот же момент, не думая ни о чем, я буду распускать парламент».

О местных выборах и праймериз в Киеве

«Пока что, если COVID-19 пройдет, будут местные выборы. Нет в этом вопроса. Местные выборы – люди выбирают местную власть».

«Что касается праймериз. Я в Киеве буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии «Слуга народа». Будет ли праймериз? Будет! Будут ли входить в праймериз кандидаты в мэры Киева не только от «Слуги народа»? Обязательно будут и кандидаты от «Слуги народа», то есть те, кто являются депутатами «Слуги народа», и будут независимые люди, которые готовы бороться на открытом праймериз на заседании нашей фракции «Слуга народа». Поэтому обязательно. Кто будет лучшим – того я и поддержу».

О кадровом голоде

«У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем, мы обращались к нашему культурному сообществу, ко многим людям. Нам очень сложно найти министра образования. Нам очень сложно найти министра энергетики».