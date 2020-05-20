Зеленский заявляет, что в Украине "кадровый голод"
11:49, 20 мая 2020Политика
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Президент сообщил, что вместе с премьером не может найти министра культуры и сложно найти глав Минобразования и Минэнергетики.
В Украине не могут найти министра культуры / ИА Regnum
Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Украине «кадровый голод».
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Киеве.
«У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем, мы обращались к нашему культурному сообществу, ко многим людям. Нам очень сложно найти министра образования. Нам очень сложно найти министра энергетики», - отметил Зеленский.
Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский уже ровно год занимает нынешнюю должность. По этому случаю сегодня глава государства дает пресс-конференцию.
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