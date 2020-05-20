Президент сообщил, что вместе с премьером не может найти министра культуры и сложно найти глав Минобразования и Минэнергетики.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Украине «кадровый голод».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Киеве.

«У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем, мы обращались к нашему культурному сообществу, ко многим людям. Нам очень сложно найти министра образования. Нам очень сложно найти министра энергетики», - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский уже ровно год занимает нынешнюю должность. По этому случаю сегодня глава государства дает пресс-конференцию.