После пандемии: президент назвал сроки большой приватизации в Украине

По словам президента, малая приватизация в стране идет нормально.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что большая приватизация в стране начнется после окончания пандемии коронавируса.

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Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции по итогам первого года своей работы в должности главы государства.

"Что касается большой и средней приватизации. Все готово. Все будет проводиться после COVID-19. Первый объект, отель "Днипро", готов. Как мы и обещали, мы начали с Государственного управления делами. Все объекты, которые мы можем передать, мы уже передали, очистили от разных судебных дел. Отель "Днипро", я думаю, будет пилотным проектом. Все другие отели, которые есть на балансе ГУДа, также будет переданы, и будет приватизация", - сказал он.

При этом президент отметил, что малая приватизация в стране идет нормально, причем поступления от нее превышают плановые показатели.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества на время пандемии COVID-19 приостановил процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации.