Вопрос языка в Украине не стоит, он очень искусственный - Зеленский

Президент считает необходимым пересмотреть вопрос языковых квот для средств массовой информации.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос языка в Украине не стоит, и назвал его искусственным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов о законе о языке и языковые квоты для СМИ.

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"Я уверен, что в целом вопрос языка в Украине вообще не стоит. Он очень искусственный, этот вопрос ... Справедливость должна быть для всех - как и для украиноязычных, так и для многих других меньшинств ... Такая у нас страна, столько границ, такая история сложная. Мы должны защищать и права, и возможности каждого меньшинства знать свой родной язык, но они должны, ну хотелось бы, и я считаю, что они должны знать украинский язык. И это нормально", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский считает необходимым пересмотреть вопрос языковых квот для средств массовой информации.

"Я уверен, что с квотами надо навести порядок и проговорить еще раз вопрос квот. Не мы вводили квоты, это было сделано еще до нас. Я думаю, что там логика есть, но какие-то очень важные детали утрачены, и из-за них возникает несправедливость к неукраиноязычным людям в Украине. Несправедливости не может быть", - подчеркнул глава государства.