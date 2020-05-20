Зеленский объяснил, зачем нужны прямые переговоры с Путиным

Президент отметил, что есть некоторые вещи, которые можно понять только тогда, когда ты один на один.

Президент Владимир Зеленский объяснил, зачем нужны прямые переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Киеве глава Украинского государства отметил, что «общество по-разному оценивает прямые переговоры президента Зеленского и президента Путина».

«Я уверен, что мы должны это делать, не снимая «Минск», а параллельно это делать отдельным треком», - подчеркнул Зеленский.

«Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять только тогда, когда ты один на один. Есть некоторые ответы, как ты можешь и хочешь, и желательно их услышать, когда ты один на один, чтобы сделать стопроцентные выводы и идти по другому плану, по плану «В», - добавил президент.