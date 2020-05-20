Зеленский заявил, что уже привык к критике в СМИ

Однако президент призвал СМИ "не трогать" его семью.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что уже привык к критике в средствах массовой информации всего, что он делает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на пресс-конференции, посвященной первой годовщине своего президентства.

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"К критике отношусь плохо, все продолжается и я не меняюсь. Но спокойнее. К критике того, что я делаю, я привык. Все нормально. К критике со всех каналов я тоже привык, то есть можно уже всем расслабиться и не стараться, я уже спокойно это воспринимаю", - отметил Зеленский.

Однако он призвал СМИ "не трогать" его семью.

"Но хочу попросить, чтобы не трогали моих детей и мою жену, они не имеют к этому отношения. Они, кроме добра для меня, и если есть какие-то социальные проекты моей жены, они, кроме добра, ничего не несут", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский уже ровно год занимает нынешнюю должность. По этому случаю сегодня глава государства дает пресс-конференцию.