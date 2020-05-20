Зеленский надеется, что на этой неделе во всех регионах будет завершена выплата 300% надбавки медикам, которые борются с COVID-19

Президент напомнил, что в 15 областях эта выплата полностью завершена.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на этой неделе во всех регионах будет завершена выплата зарплат с 300% надбавок медицинским работникам, которые борются с COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции.

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"Как я и обещал, во всех областях всем медицинским работникам, которые борются с COVID-19, будет обеспечена зарплата в размере трех зарплат, 300%", - сказал он.

По его словам, по информации по состоянию на два дня назад, в 15 областях эта выплата полностью завершена.

"На этой неделе, я думаю, что увеличится количество областей. Я думаю, что мы дойдем до конца, и во всех областях наши медработники, которые борются с COVID-19, получат эти 300%... За апрель тоже государство полностью рассчитается", - добавил Зеленский.

Ранее, как сообщал УНИАН, в Минздраве отметили, что все регионы Украины, кроме Сумской и Хмельницкой областей, полностью выплатили 300-процентные надбавки за март медикам, которые лечат больных COVID-19.