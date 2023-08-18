В этот раз ГБР сообщило нардепу-предателю о подозрении в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны.

Бывший народный депутат от запрещенной "ОПЗЖ" Илья Кива получил очередное подозрение от украинских правоохранителей. В этот раз работники Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны.

Как сообщает ГБР, Кива продолжает распространять антиукраинскую пропаганду, в частности в своих многочисленных публикациях в соцсетях создает для общественности образ врага из действующей украинской власти, которую якобы нужно сдерживать от агрессии.

Экс-нардеп активно нагнетал антивластные настроения в украинском обществе и оправдывал захватническую войну РФ против Украины. По данным следствия, Кива героизировал и оправдывал любые военные действия россиян, а также "подстрекал" украинскую аудиторию против патриотически настроенных соотечественников, а российскую - против украинцев.

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Он также пропагандировал целесообразность решения "противоречий" с применением военной силы и масштабного использования российских вооруженных сил в Украине.

Сейчас ему сообщено о подозрении в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя (ч. 3 ст. 109 УК Украины) и пропаганде войны (ст. 436 УК Украины). По этим статьям Киве грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Бывший парламентарий сейчас объявлен в международный розыск.

Предатель Илья Кива - что известно

Как известно, накануне полномасштабного вторжения России Кива сбежал из Украины под предлогом отдыха в Европе. Впоследствии стало известно, что нардеп находится на территории РФ. Там он попросил политическое убежище и обвинил Украину в якобы попытке его похищения.

Рада лишила его мандата, а правоохранители открыли уголовные дела по нескольким статьям, в частности по подозрению в госизмене, а также за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти. Кроме этого, этому предателю сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации.

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