Правонарушений во время мероприятий в столице по случаю Дня достоинства и свободы не зафиксировано.
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, мероприятия в столице по случаю Дня достоинства и свободы прошли спокойно.
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Работники полиции и нацгвардейцы следили за правопорядком в местах проведения мероприятий.
Никаких правонарушений не зафиксировано.
Правоохранители продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах столицы.
Как отмечали годовщину
21 ноября утром на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве отслужили молебен по героям, погибшим за независимость Украины.
Также на Европейской площади перед автомаршем «Майдан-Феофания» состоялся митинг. Участники автомарша «Майдан – Феофания» транслировали аудиозапись выступления президента о том, что у первых лиц государства не должно быть привилегий.
Коронавирус у Зеленского: что известно
9 ноября Зеленский сообщил, что инфицировался коронавирусом.
2 ноября Зеленского госпитализировали в клинику "Феофания". Из больницы глава государства несколько раз записывал видеообращения.
По словам пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, президент чувствует себя значительно лучше.
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