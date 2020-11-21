Правоохранители продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева.

Правонарушений во время мероприятий в столице по случаю Дня достоинства и свободы не зафиксировано.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, мероприятия в столице по случаю Дня достоинства и свободы прошли спокойно.

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Работники полиции и нацгвардейцы следили за правопорядком в местах проведения мероприятий.

Никаких правонарушений не зафиксировано.

Правоохранители продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах столицы.

Как отмечали годовщину

21 ноября утром на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве отслужили молебен по героям, погибшим за независимость Украины.

Также на Европейской площади перед автомаршем «Майдан-Феофания» состоялся митинг. Участники автомарша «Майдан – Феофания» транслировали аудиозапись выступления президента о том, что у первых лиц государства не должно быть привилегий.

Коронавирус у Зеленского: что известно

9 ноября Зеленский сообщил, что инфицировался коронавирусом.

2 ноября Зеленского госпитализировали в клинику "Феофания". Из больницы глава государства несколько раз записывал видеообращения.

По словам пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, президент чувствует себя значительно лучше.

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Автор: Виктория Токарева