Президент отреагировал на упреки оппонентов, что якобы его лечение обходится очень дорого для налогоплательщиков.

Президент Украины Владимир Зеленский, который 9 ноября заболел COVID-19 и находится в больнице «Феофании», заявляет, что лечится там на общих условиях, как и другие пациенты.

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Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении к украинцам в субботу.

«Как это ни парадоксально, но я хочу поблагодарить нашим постоянным оппонентам за фейк о том, что мое лечение стоит миллионы гривень на день. Спасибо, что даете возможность посмеяться, поднять настроение и заботитесь таким образом о моем здоровье», - сказал Зеленский.

По его словам, «все это, конечно, бред».

«Я нахожусь в больнице на общих условиях, как и все остальные пациенты. И ждем от вас новой веселой лжи», - добавил президент.

Он отметил, что чувствует себя достаточно хорошо и продолжает работать дистанционно.

Зеленский с Ермаком заболели коронавирусом и "переехали" в Феофанию

Президент Зеленский объявил, что заразился коронавирусом 9 ноября. Изначально сообщалось, что он лечится дома, но утром 12 ноября выяснилось, что президент госпитализирован в «Феофанию».

В больнице в распоряжении Зеленского отдельное помещение, оборудованное для видеоконференций, и спецсвязь. Президент продолжает выполнять свои обязанности.

Вместе с Зеленским в «Феофании» лечится и глава его Офиса Андрей Ермак.

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Автор: Тамара Отовская