По его словам, украинцы не должны "очаровываться" Алексеем Навальным.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поддерживает освобождение российского оппозиционера Алексея Навального, поскольку он является врагом Владимира Путина.

Читайте такжеВ украинском МИД прокомментировали субботние протесты в РоссииОб этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".

По его словам, украинцы не должны "очаровываться" Алексеем Навальным с точки зрения интересов Украины.

Он считает, что России придется извиняться за аннексию Крыма.

"Еще и извинения придется ему принести за российскую агрессию, если произойдет так, что Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе. Но, как я сказал, враг моего врага - мой друг. Поэтому если Навальный является врагом Путина, то мы поддерживаем Навального. Все очень просто", - сказал Кулеба.

Протесты в России

В субботу, 23 января, в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного несколько дней назад после возвращения в РФ из Германии.

Силовики применили к протестующим насилие и провели массовые задержания.

В ходе массовых акций протеста в России 23 января силовики задержали 3296 протестующих. Это рекордное количество задержанных за всю современную историю России.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников акций в России в поддержку Навального.

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Автор: УНИАН