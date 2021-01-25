Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поддерживает освобождение российского оппозиционера Алексея Навального, поскольку он является врагом Владимира Путина.
Читайте такжеВ украинском МИД прокомментировали субботние протесты в РоссииОб этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".
По его словам, украинцы не должны "очаровываться" Алексеем Навальным с точки зрения интересов Украины.
Он считает, что России придется извиняться за аннексию Крыма.
"Еще и извинения придется ему принести за российскую агрессию, если произойдет так, что Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе. Но, как я сказал, враг моего врага - мой друг. Поэтому если Навальный является врагом Путина, то мы поддерживаем Навального. Все очень просто", - сказал Кулеба.
Протесты в России
- В субботу, 23 января, в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного несколько дней назад после возвращения в РФ из Германии.
- Силовики применили к протестующим насилие и провели массовые задержания.
- В ходе массовых акций протеста в России 23 января силовики задержали 3296 протестующих. Это рекордное количество задержанных за всю современную историю России.
- В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников акций в России в поддержку Навального.
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