Кира Рудик отметила, что, в частности, она имеет в виду поведение Полякова в такси.

Народный депутат от "Голоса" Кира Рудик отмечает, что появляется все больше информации относительно "достаточно странных" обстоятельств смерти народного депутата от группы "Партия "За будущее" Антона Полякова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

"Сейчас мы имеем все больше и больше информации о достаточно странных обстоятельств его смерти", - сказала она.

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На уточнение, о каких странных обстоятельствах идет речь, Рудик пояснила: "Странные - это насчет того, что произошло, относительно его поведения в такси. Он чувствовал себя очень плохо. По словам людей, которые присутствовали, его тошнило. И это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

Как сообщал УНИАН, полиция устанавливает обстоятельства смерти народного депутата Антона Полякова. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

Ранее в соцсетях о смерти народного депутата от группы "Партия "За будущее" Антона Полякова написали отозванный накануне с должности председателя парламента Дмитрий Разумков и депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина.

По словам Гришиной, Полякову стало плохо в такси.

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Автор: Таня Поляковская