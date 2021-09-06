Леонид Кравчук уже не в коме, выяснили журналисты / фото УНИАН
Первый президент Украины Леонид Кравчук находится в реанимации в одной из клиник немецкого города Мюнхен. В больнице с Кравчуком был его внук Андрей.
Кравчук вышел из комы, частично пришел в сознание, но не может говорить, сообщает Telegram-канал "Политика Страны", ссылаясь на источники в окружении экс-главы государства.
По сведениям источника, Кравчуку делают разные анализы, чтобы понять, как он попал в состояние комы, и каковы шансы на полное восстановление.
"…Насколько мне известно, он пришел в сознание, узнает своего внука, но говорить не может", – поделился собеседник.