Русские ответили с традиционными оскорблениями.

Появились первые реакции властей РФ на введение Украиной визового режима для въезда в страну российских граждан.

Об этом пишет пропагандистский ресурс РИА Новости.

"Объявленное Киевом решение ввести визы для россиян вызывает недоумение, Москва не получала уведомления о расторжении соглашения о безвизовых поездках", - заявил РИА Новости источник в Москве.

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий тоже прокомментировал решение украинских властей, назвав его "провокацией".

"Там масса наших родственников, там масса близких нам людей которые нуждаются в нашей поддержке. Зачем же нам симметрично реагировать на провокацию?" - высказался Слуцкий.

В свою очередь глава российской делегации в переговорах с Украиной Владимир Мединский ответил грубостью: "Чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало".

С 1 июля Украина вводит визовый режим для въезда граждан Российской Федерации, сообщил ранее украинский президент Владимир Зеленский.

Решение уже одобрил Кабмин с формулировкой предупредить беспрецедентные угрозы нацбезопасности страны.

Поправки в двухстороннее соглашение, принятое в 1997 году, между правительствами РФ и Украиной о безвизовых поездках граждан были заключены между сторонами в 2007 году.

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