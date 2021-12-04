3 декабря Байден анонсировал "комплексные инициативы" по защите Украины от России.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киев предложил своим западным партнерам комплекс ограничений для сдерживания России на фоне угрозы ее полномасштабного вторжения.

Об этом она рассказала в интервью CNN.

Первый уровень этого "широкого пакета" касается политического сдерживания; второй – экономический.

Маркарова подчеркнула, что именно экономические санкции могут убедить Россию воздержаться от новой агрессии против Украины и существенно повысить цену за нападение для Путина.

Читайте такжеБайден резко ответил на требования России: не принимаю ничьих "красных линий"Третий компонент предлагаемых инициатив предполагает сдерживание России в контексте безопасности и обороны.

Посол подчеркнула, что Украина – "мирная страна стартаперов и предпринимателей", которая не планировала проводить никаких военных наступательных операций.

"И мы стремимся только к дипломатическим решениям", – пояснила Маркарова.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

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Автор: Яна Ставская