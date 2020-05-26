"25 конкретных следственных действий": Портнов предложил план расследования аудиозаписей Порошенко-Байдена

Андрей Портнов отметил необходимость проведения объективного расследования всех известных фактов по этому делу.

Юрист Андрей Портнов предложил план расследования аудиозаписей разговора экс-президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

План Портнова о проведении следственных действий содержит почти 30 пунктов, сообщается на его сайте.

"Анализ видеоматериалов и другой информации, обнародованной в СМИ, свидетельствует о наличии в действиях экс-президента Порошенко и других лиц признаков преступлений, предусмотренных ст. 111 УК Украины (Государственная измена), ст. 206 УК Украины (Противодействие законной хозяйственной деятельности), ст. 231 УК Украины (Незаконное собирание или использование информации, которая составляет банковскую тайну), ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью и служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), ст. 344 УК Украины (Вмешательство в деятельность государственного деятеля)", - отмечает экс-глава Администрации президента.

Портнов отметил необходимость проведения объективного расследования всех известных фактов по этому делу.

В частности, план Портнова предусматривает истребование у Офиса президента сведенийотносительно сеансов разговоров Байдена и Порошенко, изучение документов и обстоятельств голосования, касающиеся увольнения Виктора Шокина с должности Генпрокурора.

Также план предусматривает направление запросов в Вашингтон относительно допроса должностных лиц США по поводу обнародованных записей, получение экспериментальных образцов голосов лиц, принимающих участие в телефонных записях. И проведение фоноскопических экспертиз на предмет соответствия голосов Порошенко, Байдена и Джона Керри, а также отсутствия монтажа.

Кроме этого, Портнов предлагает вызвать на допрос экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, бывших премьеров Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, народных депутатов и других чиновников.

Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров бывшего вице-президента США Джо Байдена, экс-главы Госдепа Джона Керри и экс-президента Украины Петра Порошенко. В ходе этих разговоров от Порошенко требовали обеспечить увольнение на тот момент генерального прокурора Виктора Шокина. В частности, на аудиозаписи от 3 декабря 2015 года зафиксированы голоса Керри и Порошенко.

"Хотел бы призвать вас рассмотреть возможность решения проблемы замены генерального прокурора Шокина, поскольку он, на мой взгляд, заблокировал реформу очистки генпрокуратуры", – сказал Керри.

Следующая аудиозапись переговоров датирована 22 марта 2016 года. На ней, по словам Деркача, голоса Байдена и Порошенко. Байден утверждает, что условием для оказания 1 миллиарда долларов кредитных гарантий Украине является смена генерального прокурора и правительства: "Если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 миллиард долларов".

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