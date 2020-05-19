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Опубликованы записи разговоров Порошенко и Байдена об отставке Шокина (видео)

14:53, 19 мая 2020
Политика
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Джо Байден и Петр Порошенко / фото УНИАН

Народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров бывшего вице-президента США Джо Байдена, экс-главы Госдепа Джона Керри и экс-президента Украины Петра Порошенко. 

Это произошло во время пресс-конференции нардепа, трансляцию которой вел канал 112-Украина.

Читайте такжеАдвокат Трампа подталкивал Луценко к расследованию деятельности сына Байдена - NYTПо словам депутата, в ходе этих разговоров от Порошенко требовали обеспечить увольнение на тот момент генерального прокурора Виктора Шокина. 

В частности, на аудиопленках от 3 декабря 2015 года зафиксированы голоса Керри и Порошенко.

«Хотел бы призвать вас рассмотреть возможность решения проблемы замены генерального прокурора Шокина, поскольку он, на мой взгляд, заблокировал реформу очищения генпрокуратуры», –  сказал Керри.

Следующая аудиозапись переговоров датирована 22 марта 2016 года. На ней, по словам Деркача, голоса Байдена и Порошенко. Байден утверждает, что условием для предоставления 1 миллиарда долларов кредитных гарантий Украине является смена генерального прокурора и правительства:

«Если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 миллиард долларов».

В ответ Порошенко предложил Байдену рассмотреть кандидатуру на тот момент лидера фракции БПП Юрия Луценко на пост генерального прокурора Украины: «Чрезвычайно сильная мотивация. Одним из возможных кандидатов на эту должность был лидер моей фракции Луценко. Если вы считаете, что политически мотивированная персона не совсем подходит с вашей точки зрения, я отзываю свое предложение. Никто не знает, что я буду предлагать Луценко».

При этом Порошенко попросит Байдена оказать влияние на фракцию «Самопомощь» по вопросу голосования за кандидатуру нового главы правительства.

Ранее УНИАН сообщал, как бывший вице-президент США Джозеф Байден рассказал, что увольнение Виктора Шокина произошло только после того, как он пригрозил от имени президента США не предоставлять Украине миллиард долларов кредитных гарантий.

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