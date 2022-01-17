Порошенко возмущает то, что ему назначили бесплатного адвоката.

В Печерском райсуде Киева во время перерыва в заседании суда, на котором должны избрать меру пресечения экс-президенту и народному депутату Украины Петру Порошенко, прозвучало странное заявление.

На видео, которое появилось в Telegram-канале "Реальная война", Порошенко заговорил о наркотиках.

Ситуацию с судом политик называет "безумием". Он пожаловался на то, что его лишили права выбирать себе адвокатов и назначили ему бесплатного правозащитника.

"Это вообще безумие. У нас кто-то взял на себя смелость лишить меня адвокатов и назначить мне бесплатного адвоката. Ни бесплатный адвокат, ни я, об этом никто даже не знал...", заявил Порошенко.

Также он прокомментировал судебное заседание странным обращением:

"Я это могу прокомментировать так: перестаньте употреблять наркотики, потому что ваши действия являются абсолютно неадекватными".

К кому именно обращался экс-президент, он не объяснил.

Суд по делу Порошенко: что известно

Сегодня, 17 января, в Украину из Польши вернулся нардеп, лидер "Европейской солидарности", пятый президент Петр Порошенко. Самолет из Варшавы приземлился в столичном аэропорту "Жуляны". Впоследствии в Печерском суде началось заседание для избрания меры пресечения по "угольному" делу.

Впоследствии стало известно, что адвокаты экс-президента выпросили перерыв. Сторона защиты утверждала, что ей нужно ознакомиться с материалами дела.

Перерыв длился более двух часов, сейчас Порошенко уже вернулся в зал суда с адвокатами, заседание продолжается.