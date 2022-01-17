Сторона защиты утверждала, что ей нужно ознакомиться с материалами дела.

В заседании суда по избранию меры пресечения экс-президенту, народному депутату Петру Порошенко объявлен перерыв.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов объявил перерыв в заседании, чтобы сторона защиты могла ознакомиться с материалами дела.

Перерыв объявлен до 14:00.

Избрание меры пресечения Порошенко: что известно

ГБР расследует производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. Порошенко является одним из фигурантов дела.

Читайте такжеПорошенко избирают меру пресечения в Печерском суде (онлайн-трансляция)

Он подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года в этом деле сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

Вас также могут заинтересовать новости: