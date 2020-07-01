У ГБР собрались около 200 сторонников Порошенко (фото)

На 12:00 в ГБР назначен допрос экс-президента.

У Государственного бюро расследований собрались около 200 сторонников бывшего президента Украины, народного депутата Петра Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, это как рядовые граждане, так и члены фракции "Европейская солидарность".

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В руках люди держат флаги партии "Европейская солидарность" и флаги Украины.

Все желающие выступают с импровизированной трибуны на ступенях здания ГБР, заявляют о политических репрессиях.

У здания ГБР находятся много правоохранителей: более 10 автомобилей и автобусов, в том числе с зарешеченными окнами, а само здание оцеплено несколькими рядами полицейских.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июля, в ГБР в 12:00 должен состояться допрос Порошенко, а в Печерском райсуде Киева в 14:00 - заседание по избранию экс-президенту меры пресечения по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки.

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