У ГБР собрались около 200 сторонников Порошенко (фото)
У Государственного бюро расследований собрались около 200 сторонников бывшего президента Украины, народного депутата Петра Порошенко
Как передает корреспондент УНИАН, это как рядовые граждане, так и члены фракции "Европейская солидарность".
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В руках люди держат флаги партии "Европейская солидарность" и флаги Украины.
Все желающие выступают с импровизированной трибуны на ступенях здания ГБР, заявляют о политических репрессиях.
У здания ГБР находятся много правоохранителей: более 10 автомобилей и автобусов, в том числе с зарешеченными окнами, а само здание оцеплено несколькими рядами полицейских.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июля, в ГБР в 12:00 должен состояться допрос Порошенко, а в Печерском райсуде Киева в 14:00 - заседание по избранию экс-президенту меры пресечения по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки.
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