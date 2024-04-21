Республиканцы не во всем поддерживают бывшего президента США.

Голосование в Палате представителей Конгресса США за помощь Украине стало самым ярким свидетельством того, что по крайней мере в вопросах внешней политики Республиканская партия не полностью поддерживает бывшего президента Дональда Трампа и его движение "Америка превыше всего", пишет The New York Times.

Отмечается, что против помощи проголосовало больше республиканцев, чем за нее. Это свидетельствует о том, насколько широкий изоляционизм Трампа и антипатия его движения к Украине разделили Республиканскую партию в год выборов.

По словам журналистов, Трамп, который в третий раз является кандидатом от Республиканской партии, фактически смягчил свою оппозицию в отношении помощи Украине. Он поддержал спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который собрал сложные пакеты помощи для Украины, Израиля и других союзников США, и выступил против попыток лишить его должности спикера.

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Хотя в последние дни он хранил молчание, его самые активные союзники в Палате представителей, такие как Марджори Тейлор Грин и Мэтт Гайец, возглавили усилия, направленные на блокирование помощи. Даже сын Трампа – Дональд Трамп-младший – присоединился к критике Джонсона. Самые преданные сторонники Трампа все еще сохраняют особую оппозицию к поддержке Украины.

Такая "оппозиция к Украине все еще заключается в том, скрывают ли они сервер Хиллари Клинтон... Дело не в философии. Дело в Дональде Трампе", – заявил бывший советник Трампа Джон Р. Болтон.

Но бывший президент, остерегаясь любых публичных потерь, поскольку ему грозит уголовный процесс, пытался получить оба варианта еще до голосования. В социальных сетях он написал, что "выживание и сила Украины" являются "важными" для США, и спросил: "почему Европа не дает больше денег на помощь Украине? Почему США вкладывают в войну в Украине на 100 миллиардов долларов больше, чем Европа, а нас разделяет океан?".

Проблемы в Республиканской партии

На самом деле, внешняя политика уже давно является одним из слабых мест в контроле Трампа над Республиканской партией. Ведущие республиканцы, такие как представитель Ларри Букшон, подчеркивают, что помощь Украине в ее борьбе с Россией отвечает интересам американского народа.

Одноврменно наиболее ярые республиканцы, поддерживающие Трампа, показали, насколько далеко они готовы зайти в своей оппозиционности. Двадцать один из них также проголосовал против военной помощи Израилю. Болтон считает, что это прямой результат влияния Трампа на партию.

Трамп также часто заявлял, что войны в Украине войны никогда бы не произошло, если бы он победил в 2020 году. Он считает, что сам факт его лидерства сдержал бы Путина от вторжения. Он также настаивает на том, что в случае победы на выборах в ноябре сможет завершить войну до инаугурации, хотя и не предоставил конкретного плана, как он это сделает.

"Но, несомненно, принятие Палатой представителей закона о помощи Украине без всяких условий было потерей для бывшего президента. В последние дни Трамп возродил идею сделать любую помощь кредитом для страны, "а не просто подарком", но этого не произошло", – говорится в статье.

Авторы подчеркивают, что Трамп также смог связать помощь Украине с другим центральным вопросом своей кампании – безопасностью границ – когда поручил республиканцам в Сенате уничтожить двухпартийный законопроект о безопасности границ, который пытались принять вместе с более широким пакетом военной помощи. Об этом 20 апреля вспомнила республиканец Нэнси Мейс, которая голосовала против помощи Украине. По ее словам, "избиратели разъярены тем, что помощь Украине предоставляется без решения проблемы нашей границы".

"Но, оставляя свои возможности открытыми, Трамп также был рассудительным в своем желании не оставлять отпечатков своих пальцев на голосовании. Он не приложил никаких усилий, чтобы заставить республиканцев проголосовать против, не выдвигал никаких угроз, ни публичных, ни частных", – пишет NYT.

Помощь США для Украины

20 апреля Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект о расходах на военную и финансовую помощь Украине. Теперь документ должен еще одобрить Сенат США, который рассмотрит законопроект во вторник, 23 апреля 2024 года.

Ранее УНИАН писал, что, поскольку республиканские союзники Дональда Трампа в Конгрессе блокируют военную помощь, становится понятно, что недоброжелательное отношение бывшего президента США к Украине имеет глубокие корни.

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