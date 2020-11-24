Дело закрыто в связи с тем, что 27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл дело народного депутата VIII созыва Максима Полякова в части декларирования им недостоверной информации.

Читайте также"Просто формальность для меня": нардеп Поляков подал заявление о выходе из " Слуги народа"Об этом сообщает ВАКС.

"Во вторник, 24 ноября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению народного депутата Верховной Рады Украины 8 созыва в части о декларировании им недостоверной информации (ст. 366-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В частности, во время судебного заседания сторона защиты заявила ходатайство о закрытии дела в части по ст. 366-1 УК в связи с тем, что 27 октября 2020 года Конституционный суд Украины признал такую статью неконституционной.

Бывшего народного избранника обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины, поэтому ВАКС будет продолжать рассмотрение этого уголовного производства только по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением с тяжелыми последствиями).

В "Центре противодействия коррупции" отметили, что "в ВАКС слушается дело о незаконном получении Поляковым компенсации за номер в гостинице "Киев", хотя он использовал другую квартиру. К нему присоединили дело о его недостоверном декларировании. И вот часть по декларации закрыли".

Дело Полякова

Поляков с конца 2016 года проживал в собственной квартире в Киеве, но, несмотря на это, он продолжал получать компенсацию за якобы выплачиваемую стоимость аренды номера в гостинице "Киев".

С февраля 2018 года по август 2019 года экс-депутат незаконно получил 367 тыс. грн выплат.

Также Поляков в декларации лица, , уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 не указал, что приобрел вышеуказанную квартиру, стоимость которой составляет около 10,91 млн грн (недвижимость зарегистрирована на его близких) и дорогостоящих предметов обихода. А в декларации за 2017 год экс-депутат не указал 5,24 млн грн доходов и расходов в размере 5,19 млн грн в связи с приобретением квартиры.

20 декабря 2019 года бывшему народному депутату сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

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Автор: Виталий Саенко