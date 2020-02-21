Прокуратура открыла уголовное производство против нардепа-кнопкодава (видео)
Офис генпрокурора открыл уголовное производство против народного депутата Владислава Поляка, который неоднократно "кнопкодавил" во время пленарного заседания Верховной Рады 21 февраля.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Сведения о совершении правонарушения в Единый реестр досудебных расследований внес генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
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"Таким образом внедрена в действие новелла Уголовного кодекса Украины относительно ответственности народных депутатов Украины за неперсональное голосование", - отметили в прокуратуре.
Досудебное расследование поручено следователям Центрального аппарата Государственного бюро расследований.
Ранее движение "Чесно" зафиксировало, как народный депутат Владислав Поляк во время пленарного заседания 21 февраля трижды проголосовал за своего соседа - во время регистрации и за поправки к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения.
Напомним, ранее вступил в силу закон, которым кнопкодавов будут наказывать большими штрафами.
Отныне кнопкодавов будут наказывать штрафами – от 51 до 85 тысяч гривень. У журналистов теперь есть право заявлять о зафиксированном случае неперсонального голосования, а вести такие дела будет Государственное бюро расследований.