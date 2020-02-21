Прокуратура открыла уголовное производство против нардепа-кнопкодава (видео)

Ранее было зафиксировано, как народный депутат Владислав Поляк трижды проголосовал за своего соседа.

Офис генпрокурора открыл уголовное производство против народного депутата Владислава Поляка, который неоднократно "кнопкодавил" во время пленарного заседания Верховной Рады 21 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Сведения о совершении правонарушения в Единый реестр досудебных расследований внес генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

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"Таким образом внедрена в действие новелла Уголовного кодекса Украины относительно ответственности народных депутатов Украины за неперсональное голосование", - отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование поручено следователям Центрального аппарата Государственного бюро расследований.

Ранее движение "Чесно" зафиксировало, как народный депутат Владислав Поляк во время пленарного заседания 21 февраля трижды проголосовал за своего соседа - во время регистрации и за поправки к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

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Напомним, ранее вступил в силу закон, которым кнопкодавов будут наказывать большими штрафами.

Отныне кнопкодавов будут наказывать штрафами – от 51 до 85 тысяч гривень. У журналистов теперь есть право заявлять о зафиксированном случае неперсонального голосования, а вести такие дела будет Государственное бюро расследований.