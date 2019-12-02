Решение об исключении из фракции Скороход и Полякова уже передано в Аппарат Рады - депутат

По словам депутата Александра Корниенко, сейчас готовится решение в отношении депутата Романа Иванисова.

Решение об исключении из фракции народных депутатов Анны Скороход и Антона Полякова уже передано в Аппарат Верховной Рады Украины, а также готовится решение относительно народного депутата Романа Иванисова.

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии журналистам.

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"Решение об исключении Полякова и Скороход уже давно было принято, а сегодня на фракции мы его объявили, и мы обратились в Аппарат ВР с соответствующим письмом. И надеемся, что завтра руководство ВР зачитает это письмо", - заявил Корниенко.

При этом он добавил: "Относительно Иванисова нам надо технически принять решение - сегодня, завтра будут происходить технические моменты, и мы тоже в ближайшее время направим это письмо руководству ВР".

Корниенко отметил, что есть решение "о его выходе из фракции, и уже на основе этого мы можем обращаться к ВР".

Как сообщал УНИАН, 20 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней, однако на сегодня судимость уже погашена.

По словам Рябошапки, была проведена проверка этой информации соответствующими органами, и факт (привлечения к уголовной ответственности Иванисов) подтвердился. "Но судимость была погашена, и считается на данный момент, что лицо не является судимым", - сказал генпрокурор.

Позже в ГПУ уточнили, что "информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной". В настоящее время продолжается соответствующая проверка, результаты которой обещают официально сообщить дополнительно.

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По данным издания "Рівне вечірнє", Иванисов был задержан 14 сентября 1995 года Куйбышевским райотделом милиции Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней) и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) Уголовного кодекса Украины, который действовал в то время. 22 сентября его отправили в СИЗО, но через три дня отпустили по решению суда. Однако 25 октября 1995 года милиция задержала повторно Иванисова. "По информации источника в правоохранительных органах, 21 марта 1996 года Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев исправительных колоний общего режима", - говорится в сообщении.

Иванисов эти факты отрицает, и разместил на своей странице в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости. Также он заявил о приостановке членства во фракции "Слуга народа" на время проверки.

15 ноября фракция "Слуга народа" решила исключить из своих рядов народных депутатов Полякова и Скороход.